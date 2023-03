So hatten die beiden sich die Nacht sicher nicht vorgestellt: Ein Ausgehabend endete für zwei Männer in der Ausnüchterungszelle bei der Polizei. Die beiden jungen Männer hatten sich nach einem Discobesuch in Nürnberg in den frühen Morgenstunden des Sonntags (19. März 2023) ein Taxi nach Ebermannstadt genommen - die Fahrt endete jedoch nicht ganz wie geplant.

Vermeintlich um Geld bei einem Bankautomaten zu holen, um die Fahrt zu bezahlen, forderten sie den Taxifahrer kurz vor Weilersbach auf, an einer Tankstelle zu halten. Als er dies tat, wollten sich die Männer aus dem Staub machen - und ließen den Taxifahrer einfach unbezahlt zurück. Das berichtete die Polizeiinspektion Ebermannstadt.

Männer flüchten nach unbezahlter Taxifahrt - Fahndung erfolgreich

Der Taxifahrer konnte das nicht auf sich sitzen lassen: Sofort verständigte er die Polizei. Bei der Fahndung konnten die Flüchtigen auf dem Verbindungsweg in Richtung Reifenberg aufgegriffen und zur Polizei nach Ebermannstadt gebracht werden. Diese hatten beide augenscheinlich zu tief ins Glas geschaut: 1,72 Promille und 1,14 Promille waren die Ergebnisse des Alkoholtests. Die Beamten führten die beiden deshalb zuerst in die Ausnüchterungszelle.

Da beide Männer keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, jedoch über ihre Firma erreichbar sind, wurden sie im Laufe des Tages wieder entlassen. Beide müssen sich nun wegen Betruges verantworten. Die geprellte Taxifahrt beläuft sich auf eine Summe im dreistelligen Bereich.

