Noch ehe die Erneuerung des Rathauses so richtig begonnen hat, sind die Baukosten bereits um rund 2,5 Millionen Euro gestiegen. Mindestens 22,7 Millionen Euro - so die aktuelle Berechnung - werden die Stadt und ihre Zuschussgeber in die Sanierung des kostbarsten Forchheimer Gebäudes stecken müssen. Um die Teuerungen kontrollieren oder zumindest verstehen zu können, trafen sich die Stadträte am Montag zu einer "Sondersitzung Rathaus ".