Forchheim vor 19 Minuten

Entsorgung

Sperrmüll in Hülle und Fülle: Darum beklagt eine FT-Leserin die Abholung

Am 16. November wurde in der Kreisstadt der Sperrmüll abgeholt. Zumindest dann, wenn man ihn vorher anmelden konnte. Dass dies nicht immer funktioniert, moniert die Forchheimerin Jasmin Erlwein und wendet sich an den FT. Das steckt dahinter.