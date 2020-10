Robert Hübschmann und seine Mitstreiter sind eigentlich in Feierlaune. Ihr Verein Kulturpuls ist seit wenigen Tagen unter Dach und Fach. Gleichzeitig droht der zunehmende Mangel an Spielorten und jetzt auch noch Corona den städtischen Kulturpuls immer schwächer schlagen zu lassen. "Die Idee für den Kulturpuls war mit dem Kolpingsaal verbunden" , erinnert Robert Hübschmann. Hauptthema war, über eine Betreibergesellschaft nachzudenken. "Jetzt ist uns ein bisschen das Medium abhanden gekommen", kommentiert Hübschmann die baurechtlich bedingte Schließung der Spielstätte am Kolpingplatz.