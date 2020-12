Brachte er doch zu wenig Geld mit in die Beziehung? Verkündete sie unvermittelt, dass er ausziehen soll? Das Motiv zu der Tat, wegen der sich ein 65-Jähriger aus Poxdorf am Freitag wegen versuchten Totschlags mit gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht Bamberg verantworten musste, konnte am ersten Prozesstag nicht geklärt werden. Sowohl das Opfer als auch der Angeklagte sprachen von Erinnerungslücken.