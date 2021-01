Was bringt die Zukunft? Selten haben sich die Menschen in der Region Forchheim wohl mehr Gewissheit gewnscht, was in diesem Jahr alles auf sie zukommt. Der FT Forchheim will helfen, Licht ins Dunkel zu bringen, und wirft zum Jahresstart einen (absolut unernst gemeinten) Blick in die Glaskugel. Unser satirisches FT-Orakel stochert natrlich nur im Nebel, deshalb Vorsicht: Die komische Kaffeesatzleserei drfte nicht jedem schmecken. "Forona", Annafest 2.0 und ein Forchheimer Gegenkanzler Sder sind im Anmarsch.