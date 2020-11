Andere Menschen zu treffen. Das vermisst Mohammad Hadi Husseini am meisten. "Freundschaften aufzubauen, fällt immer schwerer", sagt der 23-jährige Afghane. Vor fünf Jahren ist Husseini, der zuvor auch im Iran lebte, nach Deutschland geflüchtet. Die Corona-Pandemie macht es dem jungen Migranten schwieriger, in Forchheim heimisch zu werden. Wegen der Kontaktbeschränkungen sind weniger Treffen und Unternehmungen möglich. Seitdem es draußen kälter wird, verbringt der Afghane zudem immer mehr Zeit alleine zu Hause. "Da bekommt man schnell Depressionen. Das ist kein gutes Gefühl", sagt Husseini. Unter den Corona-Beschränkungen leidet auch die aktive Integrationsarbeit der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Forchheim