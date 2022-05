Von Samstag, 21.05.2022, bis Sonntag, 22.05.2022, wird der Bahnübergang Kirchehrenbach vollständig gesperrt.

Die Buslinie 222 fährt deshalb von Weilersbach direkt nach Pretzfeld und kann alle Haltestellen in Kirchehrenbach, die Haltestelle Abzw. Kolmreuth sowie in Pretzfeld die Haltestellen Untere Altreuth, Schule und Am Backofen nicht bedienen. Wie das Landratsamt Forchheim mitteilt, kann ab Kirchehrenbach ersatzweise die Bahnverbindung genutzt werden.

Fahrgäste werden gebeten, auch die Hinweise an den Haltestellen zu beachten.