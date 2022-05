Landkreis Forchheim vor 1 Stunde

Zertifiziert

Ausgezeichneter Kompost: Schon seit 20 Jahren erhält er Gütezeichen

Das vom Landkreis Forchheim gesammelte Grüngut wird in der Kompostierungsanlage der Firma Eichhorn in Bamberg zu Kompost verarbeitet. Danach wird der Kompost in der Deponie Gosberg verkaufsfertig hergestellt. Seit 20 Jahren wird dieser Kompost schon ausgezeichnet.