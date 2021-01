Kreis Forchheim: Warum die Grundrente nur ein "kleiner Schritt" im Kampf gegen Altersarmut ist

Am 1. Januar ist die Grundrente in Kraft getreten. Rund 1,3 Millionen Menschen mit niedrigen Renten sollen profitieren. Der Zuschlag wird frühestens Mitte des Jahres 2021 ausgezahlt. Was die Grundrente bewirkt und was nicht, erklärt der Kreisgeschäftsführer des Sozialverbandes VdK , Günther Edl.