Wenn heute Nacht das Jahr zu Ende geht, wird der Himmel nicht wie blich von hellem Feuerwerk erleuchten. Der Verkauf von Pyrotechnik ist coronabedingt verboten. Zudem darf auch an Silvester die Wohnung nur aus triftigem Grund von 21 bis 5 Uhr verlassen werden - Feuerwerk zhlt nicht dazu. Nur vereinzelt werden hier und da in der Region Forchheim Silvesterraketen in die Luft steigen. Denn auf dem eigenen Grundstck drften heute Restbestnde aus den Vorjahren abgefeuert werden, erklrt Landratsamtssprecherin Kathrin Schrr. Whrend beispielsweise die Kreisverwaltungsbehrden in ganz Mittelfranken die Bllerei generell untersagt haben, gilt im Kreis Forchheim kein solches Verbot.