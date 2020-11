Die Umzüge am Martinstag, 11. November, sorgen jedes Jahr für strahlende Kinderaugen: Dann reitet die Figur des Heiligen Martin am Abend durch die Straßen, während Kindergartenkinder ihn mit ihren gebastelten, leuchtenden Laternen begleiten. In Forchheim lockt der Martinsritt jährlich hunderte Besucher in die Innenstadt. Wegen Corona musste die beliebte Tradition heuer abgesagt werden, aber die Veranstalter haben sich kreative Alternativen überlegt, um den Gedenktag dennoch zu feiern.