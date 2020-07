Gräfenberg vor 2 Stunden

Berufsleben

Kreis Forchheim: Beliebter Hausmeister hat seine Handschrift und Spuren hinterlassen

Hausmeister Klaus Wiehgärtner geht in den Ruhestand. An der Grundschule in Gräfenberg war er eine Institution. Vor allem die Kinder wird er vermissen.