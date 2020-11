Ein "wahnsinniges Defizit" sei unvermeidbar, sagt Walter Mirschberger. Seit den 80er Jahren managt er das Bäderwesen in der Stadt Forchheim . Als vor zehn Jahren das Königsbad gebaut wurde, sei dies ein Highlight seiner Karriere gewesen, sagt Mirschberger. Doch in jüngster Zeit ist der "Bäderchef", wie er in Forchheim salopp genannt wird, vor allem mit Krisenmanagement beschäftigt.