Das Walberlafest im Landkreis Forchheim ist auch für dieses Jahr abgesagt worden. Grund ist erneut die Corona-Pandemie. Das Fest konnte bereits 2020 und 2021 nicht stattfinden.

Die Entscheidung für die erneute Absage fiel bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Kirchehrenbach am Montag (7. Februar 2022).

Geplant war die Freiluft-Veranstaltung ursprünglich für das Wochenende vom 29. April bis 1. Mai 2022. Das Problem: "Normalerweise müssen wir im Januar die Schausteller einladen", erklärt Klemens Denzler, Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft Kirchehrenbach, inFranken.de. Ferner gelte es für die ordnungsgemäße Durchführung des Fests "etliche Auflagen" zu erfüllen. "Das können wir momentan aber nicht, weil wir nicht wissen, was im Mai gilt."

Mit dem Beschluss des Gemeinderats fällt das beliebte Fest am Rande der Fränkischen Schweiz bereits das dritte Jahr in Folge aus.

