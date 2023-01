Kersbach: Bäckerei Werner schließt weiteren Standort

"Ursprünglich fünf Filialen ": Geschäft in Poxdorf bereits aufgegeben

": Geschäft in bereits aufgegeben Familienbetrieb gibt es schon seit über 100 Jahren

gibt es schon seit über Chef erklärt Hintergrund der Entscheidung

"Ursprünglich hatten wir fünf Filialen, mittlerweile sind es nur noch drei. Also haben wir schon zwei Geschäfte verloren", sagt Otmar Werner, Geschäftsführer der Bäckerei Werner. Vor Kersbach Mitte Dezember 2022 habe es schon Poxdorf getroffen, jetzt existieren noch die Filialen in Effeltrich, Kunrath und Baiersdorf.

Bäckerei Werner hat Filiale in Kersbach geschlossen - "bekomme einfach keinen mehr"

In beiden Filialen sei der Grund Personalmangel gewesen: "In Kersbach war nur noch eine Mitarbeiterin, die andere ist im Mutterschutz". Die Bäckerei, die es schon seit über 100 Jahren gebe, habe daher schwer zu kämpfen: "Ich bekomme einfach keinen mehr her", sagt der Geschäftsführer.

Mit der Verdrängung durch große Produzenten und Supermärkte, ein Problem vieler anderer fränkischer Bäckereien und Metzgereien, habe die Schließung hingegen nichts zu tun, es läge einzig und allein an der personellen Situation.

Ob es einen neuen Pächter für das Geschäft gibt, wisse Werner nicht: "Davon hat mir der Vermieter noch nichts erzählt, ich weiß bloß, dass die Post bleibt." Die Poststelle befindet in den Räumen, in denen auch die Kersbacher Filiale der Bäckerei Werner ihren Sitz hatte. Diese sei weiterhin zu gewohnten Zeiten geöffnet.

Auch interessant: Griechische Taverne in Forchheim schließt - "wir sind müde"