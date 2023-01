Erlanger Familienmetzgerei Brunner schließt zwei Filialen in Franken

Mehrere Umstände hätten die Schließung zweier Filialen der Metzgerei Brunner zum 31. Dezember 2022 herbeigeführt, heißt es auf Anfrage gegenüber inFranken.de. Es handle sich konkret um die Standorte in der Hauptstraße 15 in Höchstadt und das Geschäft im Erlanger Röthelheimpark.

Erlanger Metzgerei Brunner spricht über Schließungsgründe - "Innenstadt ist für jeden unattraktiv"

Zwölf Jahre lang habe die Filiale im Röthelheimpark existiert. Über diesen Zeitraum habe sich viel Stammkundschaft aufgebaut. Eine bemerkenswertere Historie hat aber der Höchstadter Standort. "Die Filiale in Höchstadt gibt es bereits seit mindestens 100 Jahren." Jedoch sei die Schließung unausweichlich gewesen: "Gründe sind die weiter steigenden Mieten, die gestiegenen Energiekosten und vor allem der Personalmangel." Trotz häufiger Stellengesuche habe man diesen nicht kompensieren können. Seit vielen Monaten berichtet inFranken.de von Schwierigkeiten für Handwerksbetriebe, Nachwuchs zu finden.

"Wir haben zwar viele langjährige Mitarbeitende, teilweise seit 40 Jahren. Aber aufgrund von Corona gab es auch viele Abgänge. Heutzutage bleiben junge Leute nicht mehr so lange in einem Unternehmen, sondern verändern sich häufiger. Unser momentanes Personal möchten wir nicht mit noch mehr Arbeitsstunden belasten", heißt es in der Antwort. Bei der Höchstadter Filiale seien noch die örtlichen Bedingungen erschwerend hinzugekommen. Seit einer Verkehrsberuhigung am Marktplatz fehlten Parkplätze und der Durchgangsverkehr.

"Die Innenstadt ist für jeden unattraktiv. Seit Online-Banking muss niemand mehr auf die Bank in die Stadt und viele umliegende Geschäfte haben geschlossen", so die Betreiber. "Dazu gibt es Supermärkte in Höchstadt in doppelt und dreifacher Ausführung." Sie betonen aber: "Die Brunner-Filialen in der Vierzigmannstraße 11, den Erlanger Arcaden in der Nürnberger Straße 7 und der Hans-Geiger-Straße 1a bleiben geöffnet. Das Personal wird auf die bestehenden Filialen aufgeteilt, niemand muss bei uns aufhören." Wie man mitbekommen habe, gebe es Pläne, dass in ehemaligen Räumlichkeiten der Metzgerei Brunner im Erlanger Röthelheimpark ein Restaurant einziehen soll.