Die beliebte Metzgerei Kehrstephan in Zirndorf hat Ende 2022 für immer ihre Pforten geschlossen. Nach jahrzehntelanger Tradition müssen die Zirndorfer Wurst und Fleisch in Zukunft an anderer Stelle kaufen.

In den sozialen Medien erklärt die Familienmetzgerei nun die Gründe für das Aus und verabschiedet sich gleichzeitig von ihrer Kundschaft.

"Bis sie ins Grab hüpfen": Zirndorfer Familienmetzgerei Kehrstephan erklärt Schließung

"Unsere Senioren sind jetzt 72 und 65 Jahre alt. Jan und Jörg wurden in den Betrieb mit hinein geboren und haben vom Metzger, Koch, Metzgermeister, Betriebswirt des Handwerks (HWK), Jäger, Fischer, .... sämtlichste Ausbildungen wahrgenommen, um die Wahnsinns-Vorarbeit unserer Eltern weiterführen zu können", schreibt der Familienbetrieb in dem Post. Über den Grund für die Schließung heißt es weiter: "Unser Beruf bekommt nicht den nötigen Nachwuchs, um einen reibungslosen Betriebsablauf führen zu können. Warum das so ist..... Is doch Wurscht! Wir haben es nicht zu verantworten, geschweige denn können wir es ändern. Es ist halt einfach so."

"Mama und Papa Kehrstephan würden uns weiterhin helfen! Helfen bis sie ins Grab hüpfen würden... Möchten wir das als Kinder? Was dann? Zu zweit eine Metzgerei führen, mit eigener Produktion, Einkauf, Verkauf, Buchhaltung.....Unmöglich", heißt es weiter. Auch die Familiensituation habe eine Rolle gespielt: "Jan drei Kinder. Jörg eine Tochter. Die Zeiten ändern sich. Wir haben zusammen gebuckelt bis zum Umfallen. Mutter und Senior können einfach nicht mehr. Deshalb sollen sie ihr Leben genießen. Ausruhen, fröhlich sein, Zeit haben... Wer möchte offenen Auges seine Eltern arbeiten lassen bis zum Sensenmann? Wir nicht."

Deshalb habe man den Entschluss gefasst, Ende 2022 aufzuhören: "Es war uns eine Ehre. Eine aufregende Zeit. Unser aller ganzes Leben, das wir investiert haben. Jetzt ist es Zeit, loszulassen. Wir freuen uns auf ein neues Kapitel. Auch euch wünschen wir gute Zeit", schreibt das Team der Metzgerei Kehrstephan in Zirndorf.

