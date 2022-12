Die Metzgerei Alt in Bamberg ist äußerst beliebt. Bei den Google-Rezensionen erreicht die Metzgerei in der Erlichstraße mit 4,8 von 5 Sternen einen absoluten Traumwert. "Einer der besten Metzger, die ich kenne!", schreibt ein User. "Noch ein echter Metzger mit einem sehr guten Angebot", erklärt ein anderer.

Ein weiterer Rezensent schwärmt noch mehr: "Seit Jahren TOP-Qualität, super freundlich, kompetente Beratung, faire Preise ... bester Metzger Bambergs! Weiter so, Metzgerei Alt." Doch Mitte November musste das Geschäft vorübergehend schließen, wegen Personalmangel, wie es hieß. Seit Dienstag (20. Dezember 2022) ist wieder offen - doch in der Metzgerei wird sich manches ändern, wie Chef Matthias Alt gegenüber inFranken.de erklärt.

Update vom 20.12.2022: Beliebte Metzgerei Alt hat wieder auf - neue Öffnungszeiten angekündigt

Vor der Wiedereröffnung hatte es in einer Bamberger Facebook-Gruppe noch Gerüchte um eine mögliche dauerhafte Schließung der beliebten Metzgerei gegeben. "Ich bin auch schon mal gestorben", erklärt Metzgermeister Mathias Alt mit einem Lachen - denn seit dem heutigen Dienstag steht er wieder hinter der Wurst- und Fleischtheke.

"Der Personalmangel, das war ich", erläutert er. Er habe mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt - nun gehe es ihm aber wieder besser. So weitermachen wie bisher wolle er aber nicht. "Das muss alles etwas langsamer gehen, da muss ein Umdenken stattfinden", sagt er. Deshalb werde man ab Januar die Öffnungszeiten reduzieren. "Vor Weihnachten ist eh immer verrückt", sagt Alt. Künftig habe man Montag und Dienstag komplett geschlossen - und am Mittwoch nur den halben Tag geöffnet, ebenso am Samstag.

Außerdem müsse sich die Kundschaft in seiner Bamberger Metzgerei künftig darauf einstellen, dass es "nicht immer alles gibt, das ist wie mit Erdbeeren im Winter". Alt habe früher in Frankreich gearbeitet, "da wird gefragt, was es heute so gibt und danach eingekauft". Das wolle er auch stärker etablieren - mit bestimmten wechselnden Angeboten. Dass er wieder da ist, habe bei der Kundschaft große Freude ausgelöst. "Ich habe seit gestern wahnsinniges Feedback bekommen", berichtet Matthias Alt.

Erstmeldung vom 13.11. 2022 Metzgerei Alt in Bamberg aktuell geschlossen - Inhaber macht Hoffnung

"Aufgrund von Personalmangel vorübergehend geschlossen!!!": Dieser Aushang hängt aktuell am Schaufenster des Ladens.

Auf Nachfrage von inFranken.de macht Inhaber Matthias Alt jedoch Hoffnung. Das aktuelle Problem sei voraussichtlich nur temporär.

In zwei bis drei Wochen könne die Metzgerei Alt in Bamberg womöglich schon wieder öffnen. Und auch auf dem Aushang heißt es: "Wir hoffen, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen."