Forchheim vor 39 Minuten

Versorgung

Keine freien Intensivbetten mehr - so ist die Corona-Lage am Forchheimer Klinikum

Trotz des Lockdowns bleiben die Todeszahlen und Inzidenzen in ganz Deutschland hoch. Von Entspannung kann an vielen Kliniken keine Rede sein. Wie schaut es am Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz aus?