Junges Theater Forchheim erhält Kulturpreis: "Schaut, was alles möglich ist!"

Über dem Jungen Theater liegt symbolisch die Dornenhecke. Der Forchheimer Kulturbetrieb in der Kasernstraße 9 steht wegen Corona komplett still. Hinter den Kulissen des Vereins, bei dem aktuell fast 600 Mitglieder dabei sind, ist allerdings vieles in Bewegung. Am Montag, 21. Dezember 2020, hat der Kreistag dem Jungen Theater Forchheim (JTF) den Kulturpreis des Landkreises verliehen. Es ist die höchste Auszeichnung für kulturelle Verdienste im oder für den Landkreis Forchheim . Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert. Im Doppelinterview mit dem Fränkischen Tag verraten die Vereinsvorsitzenden Ulrich Raab und Robert Hübschmann, wie die Kleinkunstbühne , die vor fünf Jahren aus finanzieller Not fast hätte schließen müssen, es soweit geschafft hat.