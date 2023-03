Im Erlebnispark Schloss Thurn könnt ihr abschalten und "einfach einen wunderschönen Tag mit der Familie" erleben. Wie die Schloss Thurn GmbH & Co. Erlebnispark KG ihren Park bewirbt, lädt die weitläufige Parkanlage mit einer 400.000 qm großen Natur- und Tierwelt, Fahrattraktionen für jede Altersklasse und einer Vielzahl an Spielplätzen mit Klettermöglichkeiten alle kleinen und großen Abenteurer zum "grenzenlosen" Staunen und Entdecken ein.

Bei den Live-Shows taucht ihr ein in fremde Welten. Als einziger Erlebnispark in Bayern zeigt er euch täglich ein Ritterturnier, bei dem sich die Ritter hoch zu Ross mit ihren Schwertern in den Kampf stürzen.

In der VR-Achterbahn wird die rasante Achterbahnfahrt mit modernster Technik kombiniert. Ihr entscheidet selbst, welchen der zwei Filme ihr schaut und wohin ihr das Maskottchen Dinolino begleitet. Im weltweit ersten VR-Autoscooter „Steampunk VR-Scooter“ erlebt ihr die virtuelle Realität nochmal neu und bestreitet unter der Wüstensonne Wettkämpfe gegen eure Mitspieler.

Auf dem Abenteuerspielplatz mit Klettergerüst und Rutschtürmen können sich die kleinen Gäste austoben. Der am Spielplatz angrenzende Biergarten lädt die großen Gäste zum Verweilen und Entspannen ein.

Neu in diesem Jahr gibt es für die kleinen Besucher Softballkanonen in „Ritter Georgs Bälle Burg“. Je schneller die Bälle wieder eingesammelt werden, desto größer ist der Spielspaß. In „Kleiner Bärs Kanufahrt“ werden die Kinder selbst zu Kanuten und können mit ihren Kanus durch Paddeln vorankommen. Auf den neuen Hüpfkissen „Gnomen-Trampolin“ können sich die Kinder austoben.

Kleine Highlights sind die Event- und Thementage. Der Ritter- und Prinzessinnentag ist am 22. Mai 2023 und für die kleinen Cowboys hat der Park einen Cowboytag am 23. Juni. An diesen Thementagen bekommen entsprechend verkleidete Kinder von 3-11 Jahren 50% Ermäßigung auf den regulären Eintrittspreis.

Darüber hinaus hat der Park eine große Ostereiersuche, einen kostenfreien Eintrittstag für Wintergeburtstagskinder, Muttertag, Vatertag, die Kennenlernwochen, die Kinderwagenwochen und den Schultütentag.

"Auf keinen Fall verpassen" dürfe man die Halloweentage vom 27.10. bis 05.11.2023, das "Highlight in Franken", so die Schloss Thurn GmbH & Co. Erlebnispark KG. "Erlebt ein schaurig-schönes Spektakel mit zusätzlichen Attraktionen, spannenden Gruselpfaden und der passenden Portion Nervenkitzel!"

Der Erlebnispark Schloss Thurn startet für alle Familien und Freizeitpark-Fans am 1. April 2023 in die neue Saison und schließt am 05.11.2023 die Freizeitparksaison mit den Halloweentagen ab.

Tickets online erhältlich

Im Online Shop könnt ihr für alle Öffnungstage bereits jetzt Tageskarten kaufen. Saisonkarten und Tickets für das große Halloween-Event sind ebenso erhältlich.

Geburtstagskinder, bis 11 Jahre haben bei einem Besuch am Geburtstag freien Eintritt. Am 29. April haben alle „Winter-Geburtstagskinder“, die während der Winterpause, vom 7. November 2022 bis 31. März 2023, Geburtstag hatten, freien Eintritt. Schulanfänger haben am Schultütentag am 12. September freien Eintritt.

Eintrittspreise 2023

Tageseintrittspreise

Erwachsene und Jugendliche (ab 12 J.): 34,90 €

Kinder (3-11 J.): 32,90 €

Kinder unter 3 Jahren: Eintritt frei

Personen ab 55 Jahre (mit Ausweis): 31,70 €

Saisonkarten

Gültig vom 1.April 2023 bis 22.Okt.2023

Erwachsene und Jugendliche (ab 12 J.): 94,00 €

Kinder (3-11 J.): 89,00 €

Saisonkarten Gold

Gültig vom 1.April 2023 bis 5.Nov.2023 – inklusive Halloween

Erwachsene und Jugendliche (ab 12 J.): 115,00 €

Kinder (3-11 J.): 110,00 €