Für eines sind die Deutschen sicherlich bekannt: das Stoßlüften. Schon in der Grundschule lernt man, dass regelmäßig die Fenster zu öffnen gut ist, damit frischer Sauerstoff hereinkommt - auch, wenn es kurzzeitig dann etwas frostig im Raum werden kann. Die britische Zeitung The Guardian " nannte dieses Stoßlüften in Bezug auf die Virusbekämpfung jüngst in einem Artikel gar eine "nationale Obsession". Doch belächeltes Fenster-Aufreißen hin oder her, um die Verbreitung des Coronavirus in Räumen einzudämmen, kommt man ums Lüften wohl nicht herum. So handhaben das Kita , Schule und Büros in Forchheim