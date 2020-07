Am 1. Juli sollte es soweit sein, alle Kinder in Bayern dürfen zurück in die Betreuungseinrichtungen. Spielen, lachen, malen: Endlich haben die Kinder wieder offiziell die Möglichkeit, mit anderen Kindern anstatt mit ihren Eltern den Tag zu verbringen.

Dieser Alltag ist für eine Kindertagesstätte im Forchheimer Stadtgebiet momentan nicht mehr vorhanden. Ein Corona-Fall in der Einrichtung zwang die Leiterin zum Schließen. "Am Sonntagmorgen beim Frühstück wurde ich von der Nachricht überrascht", sagt sie im Gespräch mit dem Fränkischen Tag. "Daraufhin habe ich alle Eltern benachrichtigt, die Namen ans Gesundheitsamt gegeben und wir wurden alle getestet."