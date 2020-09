Forchheim: Warum sich Arbeitnehmer von vermeintlichen "Digital Leadern" nicht blenden lassen sollten

Der Anteil an hochqualifizierten Arbeitnehmern in Forchheim steigt stetig. Und im Stadtsüden schlägt das Hightech-Herz der Königsstadt immer lauter. Der Wandel ist unüberhörbar: Wer in den modernen Büroräumen lauscht, bekommt das Gefühl, Forchheim befinde sich in Kalifornien.