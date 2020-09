Forchheim vor 1 Stunde

Arbeitswelt

New Work in Corona-Zeiten? Forchheimer Digital-Expertin erklärt, worauf es im Büro wirklich ankommt

Annika Leopold hat die Digitalwerkstatt in Forchheim gegründet und erklärt, was hinter dem Modebegriff "New Work" steckt und, wie sich Arbeitsformen im digitalen Zeitalter verändern (sollten).