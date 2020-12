Aufgrund der Corona-Beschränkungen werden sich viele Familien und Freunde aus dem Landkreis Forchheim an den Feiertagen nur übers Internet sehen. Foto: Ronald Heck

An Heiligabend im großen Familienkreis Geschenke auspacken, an den Weihnachtsfeiertagen entfernte Verwandte und Freunde besuchen, um mit ihnen gemeinsam unterm Weihnachtsbaum anzustoßen - all das ist heuer wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen nicht möglich. Vom 24. bis 26. Dezember dürfen sich Menschen eines Hausstands nur mit vier weiteren Personen aus dem "engsten Familienkreis" treffen.