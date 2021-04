Landkreis Forchheim führt Luca-App ein: Der Freistaat Bayern hat die Landeslizenz für die App erworben. Dadurch ist die Nutzung für Bürger, teilnehmende Unternehmen und Organisationen kostenlos. Das Gesundheitsamt des Landkreises Forchheim hat die Freischaltung durch den App-Betreiber und die Anbindung für den Landkreis Forchheim veranlasst. Deshalb kann diese App jetzt im Landkreis Forchheim genutzt werden. Das teilt das Landratsamt mit.

„Mit dieser App können im Falle einer Infektion mit SARS-CoV-2 schnell und umfassend Kontakte zur Nachverfolgung an das Gesundheitsamt des Landkreises Forchheim weitergeben, und so die die Ausbreitung des Virus wirksam gestoppt werden“, erklärt Landrat Dr. Hermann Ulm. „Diese App entlastet nicht nur die Betriebe und Veranstalter, sondern auch unser Gesundheitsamt und die CTT-Teams bei ihrer wichtigen Aufgabe der Kontaktnachverfolgung“, beschreibt Pressesprecherin Kahrin Schürr den Vorteil der App.

Forchheim: Luca-App hilft bei Kontaktnachverfolgung

Mithilfe dieser digitalen Lösung wird die „Zettelwirtschaft“ mit teils unleserlichen Handschriften abgelöst. Anstatt jedes Mal beim Betreten eines Geschäftes oder künftig eines Restaurants, eines Kinos oder einer Veranstaltung, bei der Menschen zusammen kommen, erneut Namen, Adresse und Telefonnummer hinterlassen zu müssen, brauchen Veranstalter bzw. Händler und Gast bzw. Kunde nur die App installiert zu haben und dort einmal ihre Daten zu hinterlassen.

Die Kontaktnachverfolgung für das Gesundheitsamt und den CTT-Teams wird dadurch erleichtert. „Bei der Ermittlung der Kontakte müssen die CTT-Teams nicht erst durch Telefonate und Fragen mühsam herausfinden, welche Kontakte die infizierten Personen hatten“, erklärt der zuständige Geschäftsbereichsleiter und Jurist für das Gesundheitsamt Frithjof Dier. So können sie schneller reagieren, um die Infektionsketten unterbrechen und lückenloser die Kontakte nachvollziehen.

Wer das Geschäft bzw. die Veranstaltung betritt, scannt einen QR-Code, die Daten werden erfasst und können im Falle einer festgestellten Infektion mit den Gesundheitsämtern geteilt und übertragen werden.

Luca-App im Landkreis Forchheim: So funktioniert die App

Die für Smartphones auf Android- und iOS-Basis kostenlos verfügbare App muss lediglich aus dem App Store für iPhones oder dem Google Play Store für Smartphones anderer Marken heruntergeladen, und einmalig die eigenen persönlichen Daten eintragen werden. Hier ist es wichtig, korrekte Daten einzutragen, da das Gesundheitsamt sonst seine Nachverfolgungsarbeit möglicherweise nicht machen kann. Wer kein Smartphone hat, kann sich beispielsweise vor Ort über ein Kontaktformular registrieren. Über einen QR-Code „checkt“ der Besucher quasi beim Laden oder der Veranstaltung ein.

„Die App bietet eine schnelle und lückenlose Kontaktnachverfolgung, erstellt automatisch eine persönliche Kontakt- und Besuchshistorie und ermöglicht im Infektionsfall eine verschlüsselte und sichere Kontaktdatenübermittlung an das Gesundheitsamt“, so Pressesprecherin Kathrin Schürr. Bei einem positiven Fall kann das Gesundheitsamt die Daten aus der App abrufen. „Einzelhandel, Gastronomie, Gewerbe und Veranstalter können sich bei der Luca-App registrieren und so zur aktiven Pandemiebekämpfung beitragen“, erklärt Schürr.

Alle Daten im Luca-System werden Ende-Zu-Ende verschlüsselt und sind nur im Falle einer vom Gesundheitsamt gestarteten Kontaktnachverfolgung von diesem einsehbar. „Die Einhaltung der Bestimmungen der Datenschutz-grundverordnung (DSGVO) waren ein Kriterium im Vergabeverfahren“, so Jurist Dier. Die bayerischen Datenschutzbehörden waren von Beginn an in das Verfahren eingebunden und werden die weitere Einführung engmaschig begleiten.

Luca-App auch für Termine im Landratsamt Forchheim

Die Bayerische Staatsregierung hat sich umfassende Prüfungs- und Kontrollrechte einräumen lassen. Der Quellcode der Luca-App wurde mittlerweile vollständig veröffentlicht. "Infektionsketten zu unterbrechen ist neben Testen und Impfen in der aktuellen Corona-Situation eine wichtige Säule, um die Pandemie einzudämmen und unsere Bürgerinnen und Bürger zu schützen ", sagt Landrat Dr. Hermann Ulm. Die Registrierung der Luca-App erfolgt über: https://www.luca-app.de/locations. Weitere Informationen zu dem Thema findet man auch online unter www.stmd.bayern.de/themen/kontaktnachverfolgungs-app

„Das Landratsamt Forchheim geht selbst mit gutem Beispiel voran und nutzt ab sofort zur Kontaktdatenerfassung die Luca-App“, zeigt sich Landrat Dr. Ulm erfreut. Vorerst erfolgt der Test der App im Hauptgebäude "Am Streckerplatz 3". Nach erfolgreicher Testphase werden die Außenstellen ebenfalls mit eigenen QR-Codes ausgestattet. Jeder Besucher hat die Möglichkeit, sich mit seinem Handy/Smartphone zu registrieren.

Nutzer der Luca-App können ohne großen Aufwand den QR-Code scannen und sind automatisch registriert. Eine Registrierung ist jedoch auch ohne die Luca-App möglich. Der entsprechende QR-Code (Kontakterfassung ohne Luca-App) leitet den Besucher automatisch zu einem Kontaktformular, welches ausgefüllt werden muss. Der Check-Out erfolgt nach dem Besuch autmatisch, sobald man sich 150 m vom Gebäude entfernt hat. Die Daten werden anonymisiert gespeichert und automatisch nach vier Wochen gelöscht. Wer kein geeignetes Gerät besitzt, kann natürlich weiterhin die Fragebögen händisch auf Papier ausfüllen.