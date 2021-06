Forchheimer Musiker "DerEnte" produziert Song zur EM 2021

Diesen Freitag (11. Juni) startet die Fußball Europameisterschaft. Durch die Corona-Pandemie ist in diesem Jahr alles ein bisschen anders als sonst. Auch die gewohnte EM-Euphorie lässt diesmal auf sich warten. Das dachte sich auch der Forchheimer Liedermacher René Kraus, auch bekannt als "DerEnte". Mit einem neuen Song will der fränkische Multiinstrumentalist pünktlich zum Eröffnungsspiel für Stimmung sorgen. Der Titel lautet ganz einfach: "EM is".

Schiedsrichterpfeife und Fußball-Flöte: Der Musiker setzt auf ganz besondere Instrumente

"Ich habe dieses Jahr gar nichts von der EM mitbekommen", sagt René Kraus. Deswegen sei ihm vergangene Woche die Idee gekommen, selbst einen Teil zur Turnier-Euphorie beizutragen. "Das war eine spontane Aktion. Der Song ist gestern fertig geworden - gerade pünktlich zum EM-Start."

Und das, obwohl der Musiker nicht nur Text und Melodie selbst geschrieben hat, "DerEnte" hat auch ein besonderes Instrument speziell für dieses Lied gebaut: Eine Fußball-Flöte. "Ich habe mir überlegt, wie ich die Fußball-Stimmung bei einem Live-Auftritt am besten rüberbringen könnte", erklärt der Liedermacher. Da habe er kurzerhand aus einem echten Fußball eine 3-fach Blockflöte gebastelt.

Auch eine echte Schiedsrichter-Trillerpfeife ist im Song zu hören, ebenso wie eine Vuvuzela - passend zum Fußball-Turnier.

EM 2021: Ein Live-Auftritt ist bereits geplant

Aber nicht allein die fehlende EM-Stimmung veranlasste den Musiker dazu, einen Song zu schreiben. Auch eine Anfrage des Jungen Theaters Forchheim war ein Impuls für die Idee. "Das Theater plant ein Fußball-Event zur EM im Juli im Königsbad Forchheim auf der Freilichtbühne und hat mich als Unterhalter angefragt", sagt Kraus. Da sei ihm sofort klar gewesen: Ein passender Song muss her.

Der Liedermacher spielte jede Tonspur einzeln am Computer ein. Ein professionelles Tonstudio hat dann den Feinschliff übernommen. "Die besonderen Instrumente hört man leider als Laie nicht heraus, deswegen hoffe ich, dass während der EM noch der ein oder andere Live-Auftritt möglich sein wird", sagt Kraus. Denn live bietet der Musiker eine echte Showeinlage: "DerEnte" spielt auf einem speziell gebautem Tubulum alle Instrumente selbst - gleichzeitig.

Feedback: Durchweg positiv!

Weil er wissen wollte, wie sein Song ankommt, hat Kraus mit "EM is" auf dem Forchheimer Marktplatz bereits Premiere gefeiert - mit Erfolg. "Viele Passanten sind stehen geblieben, haben zugehört und sogar mitgesungen", berichtet der Musiker. Erst gestern wurde die finale Version des Songs vom Tonstudio fertiggestellt und soll bald auf allen Streaming-Portalen erhältlich sein. Der Multiinstrumentalist freut sich: "Ich bin glücklich, dass ich die Idee hatte und hoffe, mit dem Lied gute Stimmung zu verbreiten.