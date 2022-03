Im Einwohnermeldeamt der Stadt Forchheim werden aus personellen und organisatorischen Gründen die Öffnungszeiten an Donnerstagen bis auf weiteres beschränkt: Die neuen Öffnungszeiten am Donnerstag sind: 08:00 bis 12:30 Uhr und 14:30 bis 17:30 Uhr. Wie die Stadt Forchheim mitteilt, ist jeweils 15 Minuten vorher, also um 12:15 Uhr bzw. um 17:15 Uhr, Annahmeschluss.

An den übrigen Wochentagen gelten die üblichen Öffnungszeiten:

• Montag - Mittwoch: 08:00 – 12:00 Uhr

• Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr

• Annahmeschluss jeweils um 11:45 Uhr.

Die Stadtverwaltung bedauert diese misslichen Umstände sehr und bittet um Verständnis. Die Corona-Pandemie und die allgemeine „Erkältungs-Jahreszeit“ stellen die Kommune weiterhin vor besondere Herausforderungen: Wie schon Anfang März bekanntgegeben, zieht sich der aktuelle Krankenstand durch weite Bereiche der Forchheimer Stadtverwaltung. In immer mehr Abteilungen kommt es zu Personalausfällen, die nicht mehr komplett aufgefangen werden können.

Die Stadtverwaltung bittet alle Bürger*innen, nicht dringende und aufschiebbare Angelegenheiten auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen und diese Zeiten nur in absoluten Notfällen in Anspruch zu nehmen.

Hinweis: Verschiedene Services lassen sich evtl. auch online über das Bürgerserviceportal der Stadt Forchheim https://www.buergerserviceportal.de/bayern/forchheim erledigen.