Es ist ein kleiner Piks, in den große Hoffnung gesteckt wird. Corona-Impfungen könnten die Ausbreitung des Virus stoppen, da immunisierte Menschen keine weiteren anstecken können. Ein Impfstoff steht in Europa in den Startlöchern und zur Pandemiebekämpfung sollen bayernweit bis Mitte Dezember 96 Impfzentren bereit stehen. Der Landkreis Forchheim hat seinen Standort für ein Impfzentrum gefunden: "Nach aktuellem Stand kommt das Corona-Impfzentrum ins ehemalige Schülerwohnheim Don Bosco", erklärt Holger Strehl, Pressesprecher des Landratsamtes, dem Fränkischen Tag Forchheim.