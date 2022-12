Forchheim: Besuch aus Le Perreux spendet an Hospizverein - "Tolles Engagement"

Champagner, Käse und Chablis: Eine Delegation aus der französischen Partnerstadt Le Perreux besuchte mit französischen Gaumenfreuden im Gepäck am letzten Adventswochenende den Weihnachtsmarkt Forchheim. Am eigens aufgebauten Stand vor der Marien-Kapelle fanden die mitgebrachten Käse- und Champagnerspezialitäten sehr guten Anklang, wie die Stadt Forchheim berichtet.

„Der Stand am Weihnachtsmarkt ist ein mittlerweile fest verankerter Baustein in den partnerschaftlichen Beziehungen mit Le Perreux. Er belebt unseren Austausch, ist ein kulinarisches Highlight für unsere Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarkts und kommt einem guten Zweck zugute“, freute sich Stadtrat Ulrich Schürr als Partnerschaftsbeauftragter der Städtepartnerschaft.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause war eine siebenköpfige Delegation aus Frankreich, angeführt von der zweiten Bürgermeisterin Hélène Rousselin und Alain Duhamel, nach Forchheim gekommen. „Wir freuen uns, mit unseren typischen französischen Produkten Champagner und Käse den Weihnachtsmarkt zu bereichern und gleichzeitig für ein soziales Engagement in Forchheim etwas Gutes zu tun“, so Rousselin.

Den ausdrücklichen Dank der Stadt Forchheim überbrachten am Sonntag im Rahmen einer kleinen Verabschiedung Partnerschaftsbeauftragter und Stadtrat Ulrich Schürr zusammen mit Bürgermeister Udo Schönfelder. Gemeinsam mit der Delegation aus Forchheim überreichten sie einen Scheck in Höhe von 1.000,- Euro an den Hospizverein Forchheim, vertreten durch den 2. Vorsitzenden Dr. Henning Hofmeister.

„Wir danken den Freunden aus Frankreich und dem Partnerschaftskomitee sehr herzlich für dieses tolle Engagement. Der Hospizverein ist ehrenamtlich für die Menschen in sehr schwierigen Situationen tätig und kann diese Unterstützung sehr gut gebrauchen“, so Dr. Hofmeister.