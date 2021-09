Paukenschlag in Forchheim: Bäckerei Nagel schließt nach 141 Jahren

Familienbetrieb leidet unter akutem Personalmangel

leidet unter Bäckerei, Konditorei und Konfiserie: Traditionsunternehmen existiert seit 1880

Schon am Freitag (10. September 2021) ist "Schluss"

Die Nachricht gleicht einem Paukenschlag: Die Forchheimer Traditionsbäckerei Nagel hat überraschend ihre Schließung angekündigt. Erst im vergangenen Jahr hatte die Bäckerei, Konditorei und Konfiserie ihr 140-jähriges Betriebsjubiläum gefeiert. Ein entsprechender Schriftzug ziert noch immer das Schaufenster des Ladengeschäfts in der Forchheimer Hauptstraße.

Bäckerei Nagel in Forchheim kündigt überraschende Schließung an

Als Grund für die unerwartete Geschäftsaufgabe nennt das Traditionsunternehmen akuten Personalmangel. In einem Aushang informiert der 1880 gegründete Familienbetrieb seine Geschäftspartner über das kurzfristige Aus. "Sehr geehrte Geschäftsfreunde, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir unser Geschäft nach 141 Jahren schließen müssen", heißt es darin. "Wir haben leider kein Personal in der Backstube." Dies habe sich demnach erst kurzfristig so ergeben.

"Jetzt ist leider am Freitag, den 10.09.2021, 'SCHLUSS'", schreibt die Bäckerei Nagel weiter. "Wir bedanken uns für Ihre jahrelange Treue und entschuldigen uns für das kurzfristige Ende!", schließt der Aushang der Familie.

Die Inhaberin der Forchheimer Traditionsbäckerei, Marianne Nagel, war für inFranken.de am Donnerstag (9. September 2021) kurzfristig nicht erreichbar. Der Artikel wird aktualisiert, sobald inFranken.de neue Informationen vorliegen.

Die Bundestagswahl 2021 rückt immer näher. inFranken.de stellt alle Direktkandidaten im Wahlkreis Bamberg-Forchheim vor - das sind ihre Standpunkte und politischen Ziele.