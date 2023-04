Forchheim: "Ab ins Beet" - Stadtbücherei lädt Kinder zu grüner Mitmachaktion ein

„Ab ins Beet – auf in den Garten“ heißt die gemeinsame Mitmachaktion der Stadtbücherei und der Initiative Stadtgarten Forchheim. Sie ist für Kinder ab acht Jahren, die gerne mal etwas rund um die Saatgutbibliothek der Stadtbücherei machen wollen, wie die Stadt Forchheim erklärt.

Am Samstag, 13.Mai, von 14 – 16.30 Uhr geht es an der Stadtbücherei Forchheim los, von der aus Veranstalter und Kinder sich gemeinsam auf eine kleine digitale „Schnitzeljagd“ begeben. Wenn sie an ihrem Ziel im Stadtgarten angekommen sind, werden sie unter fachkundiger Anleitung vorgezogene Tomatenpflänzchen auspflanzen und Sonnenblumensamen in selbstgebastelte Pflanztöpfe aussäen. Die Sonnenblumen dürfen dann mit nach Hause genommen werden.

Anschließend ernten sie Radieschen, die an Ort und Stelle zu leckeren Radieschen-Butterbroten weiterverarbeitet und natürlich sofort gegessen werden dürfen. Die Abholung der kleinen Gärtner*innen erfolgt direkt am Stadtgarten auf der Roten Mauer in der Wallstraße! Bitte an Garten-Kleidung denken!

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Stadtgarten Forchheim und dem Bund Naturschutz, Kreisgruppe Forchheim, statt.

Eine Anmeldung ist erforderlich, da die Plätze begrenzt sind. Die Karten sind ab sofort für 3 Euro an der Infotheke in der Stadtbücherei erhältlich.