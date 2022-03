Die Feuerwehr Gößweinstein engagiert sich wie die Feuerwehr Kirchenbirkig an der Spendenaktion des Vereins "Einfach machen e.V." aus Auerbach in der Oberpfalz. Am Montag (28. Februar 2022) rief das Feuerwehr-Team die Öffentlichkeit dazu auf, Sachspenden für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine am Feuerwehrhaus abzugeben.

Am Abend des ersten Spendentags meldete sich Kommandant Marcel Zweck schließlich mit einem freudigen Video auf Facebook zu Wort.

Feuerwehr Gößweinstein überrascht während Spendenaktion - "nicht damit gerechnet"

Pressesprecher Marco Hoffmann, der auch bei der Feuerwehr Kirchenbirkig tätig ist, hat inFranken.de erzählt, wie es zu der Aktion in Gößweinstein kam: "Die Feuerwehr Kirchenbirkig hat alle Mitglieder angeschrieben und gefragt, ob sie Lust, Zeit und Engagement hätten, für den Verein Spenden zu sammeln. Dieser fährt dann selbst mit den Sachen am Donnerstag Richtung Polen. Das fand großen Anklang, vor allem weil man weiß, dass die Dinge direkt dort ankommen. Ganz kurz entschlossen haben wir uns daraufhin in Gößweinstein entschieden, mitzumachen."

Ursprünglich sei geplant gewesen, die Spenden am Mittwochabend (2. März 2022) anzunehmen, doch weil manche Spender am Dienstag besser konnten, sei der Termin vorverlegt worden. "Wir dachten, da kommen dann vielleicht ein paar Leute und wir von der Feuerwehr bringen ein paar Kartons zusammen, um sie nach Auerbach zu fahren. Aber haben nicht damit gerechnet, dass so viele Leute so schnell reagieren", erinnert sich Hoffmann. Am Dienstagabend gegen 19 Uhr postete der Kommandant ein Video von Mitten des Geschehens.

"40 Minuten läuft jetzt Annahme der Spenden und es ist der Wahnsinn, wie viele angekommen sind. Wir haben den halben Hänger ziemlich voll. Es wird noch mehr. Bitte bringt alle Spenden zu uns. Vielen, vielen Dank an alle, die gespendet haben." Inzwischen habe sich der Doppelachsenanhänger natürlich komplett gefüllt. Am Mittwochabend (2. März) soll die Sammelaktion zwischen 18 und 20 Uhr weiter gehen und Hoffmann hofft, einen oder zwei weitere Anhänger voll zu bekommen. Am Freitag sollen die Spenden dann nach Auerbach gebracht werden und es werde mit dem Verein über das weitere Vorgehen gesprochen, so Hoffmann. Die Lager dort seien jedenfalls gerade schon "randvoll".

Großer Zusammenhalt spürbar: "Mega, was da abläuft"

Natürlich nehme solch ein Engagement viel Zeit in Anspruch, die die Feuerwehrkräfte ehrenamtlich aufbrächten, schildert der Pressesprecher. "Ich muss echt sagen, seit Corona ist der Zusammenhalt bei der Feuerwehr Gößweinstein riesengroß geworden. Wir betreiben ja seit fast zwei Jahren auch ein Testzentrum, das sechs Tage in der Woche für zwei Stunden geöffnet ist. Die ehrenamtlichen Helfer unterstützen jetzt auch die Hilfsaktion. Es ist momentan mega, was da abläuft."

Der Zusammenhalt sei aber in der gesamten Gesellschaft der Region zu spüren. "Die Leute sind dankbar, dass wir die Aktion unterstützen und räumen ihre Dachböden leer." Weil durch Corona keine Second-Hand-Basare stattgefunden hätten, würden die Dinge nun in diesem Rahmen eine Verwendung finden, erklärt Hoffmann.

"Wir von der Feuerwehr Gößweinstein werden die Spendenaktion weiterhin verfolgen und den Verein unterstützen, solange er uns braucht", so Hoffmanns Ausblick.