Anna Röser ist erst 2020 in die SPD eingetreten. Aus absoluter Überzeugung, wie sie sagt. Dass sie seit der Wahl im September Co-Vorsitzende der Partei in Forchheim ist, zeigt deutlich, in welche Richtung die SPD gehen will. Jung, dynamisch, etwas neues wagen. "Ich bin Überzeugungstäterin", sagt Anna Röser von sich selbst. Dabei war sie jahrelang überhaupt nicht politisch. "Je mehr ich mich aber damit beschäftigt habe, desto bewusster wurde mir, dass ich mitgestalten will."