Forchheim vor 1 Stunde

Unser Thema der Woche: Damals

Der unliebsame Sohn der Stadt Forchheim: Dem Neonazi Wolfgang Droege auf der Spur

Mit 13 Jahren wanderte Wolfgang Droege 1962 nach Kanada aus und macht sich in der ultrarechten Bewegung "Heritage Front" einen Namen. Durch seine Geburt in Forchheim taucht die Knigsstadt aber in vielen Berichten zu seinem Leben auf. Eine Spurensuche.