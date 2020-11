Die Geschichte mit den Linden am Paradeplatz kommt dem 89-jährigen Klaus-Dieter Lange bekannt vor. So wie heute, regte sich vor 38 Jahren Widerstand, weil Bäume auf dem Platz gefällt werden sollten. Teil des Widerstandes im Jahr 1982 waren Baumbesetzungen. Außerdem übernahmen Forchheimer Bürger Baumpatenschaften, um die Linden am Paradeplatz vor dem Fällen zu retten.