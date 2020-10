Der neue Sitzungssaal für die Kreisräte am Landratsamt Forchheim lässt vor allem viel Licht in den Raum. Knietiefe, breite Fensterfronten ermöglichen bereits beim Eintreten in das Foyer einen Blick auf die bunten Häuserfassaden in der Dreikirchenstraße und auf das Nürnberger Tor. Kreisrunde Lampenringe in verschiedenen Größen sorgen dann auf der gesamten Ebene für ausreichend Helligkeit nach Einbruch der Dunkelheit.