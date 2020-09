Der Abstand wächst: Das sind die zehn größten Arbeitgeber im Landkreis Forchheim

Sowohl bei der Mitarbeiteranzahl als auch beim jhrlichen Umsatz unter den grten Unternehmen in der Region eilt die Siemens Healthineers AG davon. Die Medizintechnik-Firma beschftigt mehr als dreimal so viele Forchheimer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie Platz zwei, die Klinikum Forchheim-Frnkische Schweiz gGmbH, die erst im vergangenen Jahr fusionierte. Und Healthineers will im Stadtsden weiter wachsen.Davon drfte auch der Logistiker Simon Hegele (Platz vier) profitieren. Unter den grten Arbeitgebern sind mehrere Traditionsunternehmen aus der Region. Knapp nicht unter die Top-10 geschafft haben es Weber und Ott aus Forchheim (280 Mitarbeiter ) und Geiger Fertigungstechnologie aus Pretzfeld (250 Mitarbeiter ).