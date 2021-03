Corona-Schnelltests in Forchheim: Hier können Sie sich kostenlos testen lassen

Kontaktdaten der Kassenärztlichen Vereinigung auf einem Blick:

Streckerplatz 3 in 91301 Forchheim

Telefon: 09191 / 86-1012

Fax: 09191 / 86-1008

E-Mail: pressestelle@lra-fo.de

Internet: www.kvb.de

#3: Corona-Schnellteststation in Ebermannstadt

Zusammen mit dem Bayrischen Roten Kreuz hat das Landratsamt Forchheim zusätzlich ein neues Schnelltestzentrum in Ebermannstadt eingerichtet. Hier können sich Bürger ab dem 19. März 2021 kostenlos und ohne Voranmeldung testen lassen.

Daten zur Schnellteststation auf einem Blick:

Pfarrzentrum St. Nikolaus, Kirchenplatz 9 in 91320 Ebermannstadt

Parkplätze: Hinter dem Pfarrzentrum

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag von 15 bis 19 Uhr

Eine Voranmeldung ist nicht notwendig

An der Schnellteststation besteht FFP2-­Maskenpflicht und die Hygiene­- und Schutzmaßnahmen sind einzuhalten. Mitzubringen sind Personalausweis sowie die Krankenversicherungskarte zum Auslesen der Personendaten. Wichtig: Für die Übermittlung des Ergebnisses sollte möglichst ein Handy beziehungsweise die Handynummer oder eine E-Mail-Adresse vorhanden sein.

Wer sich lieber daheim testen möchte, kann Corona-Selbsttests online bestellen.

