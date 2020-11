Die Leidenschaft für amerikanische Fahrzeuge wurde Dieter Eberlein bereits in die Wiege gelegt. Schon seine Eltern hatten in den 70er Jahren einen Opel Diplomat V8, danach in den 80ern einen Chevrolet Caprice Station Wagon. "Die Faszination für amerikanische Fahrzeuge ließ mich nicht mehr los und so wurde im Jahr 1986 mein erstes Fahrzeug ein Pontiac Firebird Trans Am", erzählt der Vorsitzende des 1. Camaroclubs Deutschlands. "Da sich meine Geschwister und Freunde ebenfalls für amerikanische Fahrzeuge begeisterten und sich bald darauf ihre Amis anschafften, trafen wir uns zu gemütlichen Ausfahrten und gingen zusammen essen", erinnert sich Eberlein an die Anfangszeit des Vereins zurück. Kurze Zeit später wurde ein Stammtisch gegründet. Bis heute gibt es die Stammtischtradition im Camaroclub: Wenn Corona nicht einen Strich durch die Rechnung macht, treffen sie sich immer am ersten Freitag im Monat im Pilatushof in Hausen.