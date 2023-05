Von Samstagabend (20. Mai 2023), 22 Uhr, bis Sonntagmorgen (21. Mai 2023), 7 Uhr, haben sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Büro des Wildparks Hundshaupten in Egloffstein verschafft. Das meldet das Polizeipräsidium Oberfranken. Mitarbeitende hätten morgens "eindeutige Einbruchsspuren" bemerkt, so Parkleiter Daniel Schäffer gegenüber inFranken.de.

Ursprünglich hatten es die Einbrecher auf den Inhalt zweier Tresore abgesehen. Doch sie disponierten schließlich um, wie die Polizei berichtet.

Einbrecher richten in Wildpark Hundshaupten hohen Schaden an - und scheitern an Tresoren

Mehrere Bewegungsmelder und Türen beschädigten die Unbekannten zunächst und scheiterten dann am Aufbruch der Tresore. Stattdessen entwendeten sie eine Fotokamera mit dazugehörigen Objektiven im Wert von 2500 Euro. "Der Sachschaden ist erheblich", schreibt die Polizei. Er beläuft sich laut Polizei auf circa 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt jetzt und bittet um Hinweise. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Wildparkes gesehen? Die Polizei nimmt Anrufe unter der Telefonnummer 0951/9129-491 entgegen. Solch eine Tat "mit krimineller Energie" sei für den Wildpark Hundshaupten das erste Mal, so Schäffer. "Wir hatten bis dahin nur hin und wieder unvernünftige Gäste, die die Toiletten verstopfen."

Der Einbruch hatte und hat keine Auswirkungen auf die Öffnungszeiten, versichert er zum Schluss. Die Wildparks in Franken bieten Neuheiten in dieser Saison. Auch der Wildpark Hundshaupten lockt mit einigen Attraktionen. Weitere Nachrichten aus Forchheim findest du in unserer Übersicht.