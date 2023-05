Ein folgenschwerer Radunfall hat sich am Donnerstag (25. Mai 2023) gegen 17 Uhr in Egloffstein (Landkreis Forchheim) ereignet. Das berichtet die Polizeiinspektion Ebermannstadt.

Zwei Unbekannte und eine Frau fuhren auf Pedelec Mountainbikes. Sie bogen nach links auf den Radweg von Mostviel Richtung Pretzfeld ab. Die Frau wollte folgen, als von hinten ein weiterer Radfahrer rief: "Vorsicht, ich komme von hinten".

Überholvorgang auf dem Rad im Kreis Forchheim geht schief

Der 43-jährige Radler war deutlich schneller und wollte überholen. Die Frau reagierte, brach ihren Abbiegevorgang ab und fuhr wieder leicht nach rechts. Der Radler wollte rechts an ihr vorbei, dabei berührten sich die Lenker und er stürzte.

Der Verunglückte verletzte sich dabei und begab sich später ins Krankenhaus. Am Rad entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Die etwa 30-jährige Frau und die Pedelecfahrer werden in diesem Zusammenhang gebeten, sich bei der Polizei Ebermannstadt unter der Telefonnummer 09194/73880 zu melden.

