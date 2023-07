Hallerndorf aktualisiert vor 9 Minuten

Verkehrsunfall

Kontrolle verloren: Auto gerät auf die Gegenfahrbahn - Frau (68) schwebt nach Frontal-Crash in Lebensgefahr

Bei Hallerndorf im Kreis Forchheim ist es am Mittwoch zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Auto kam in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Zwei Personen wurden schwer verletzt - eine Frau schwebt in Lebensgefahr.