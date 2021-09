Am Sonntagabend (26. September 2021) war ein 57-jähriger Motorradfahrer auf der B2 von Hiltpoltstein im Kreis Forchheim in Richtung Kappel unterwegs. Nach einer Kurve wollte der Biker einen Camper überholen, übersah dabei allerdings ein Auto im Gegenverkehr.

Als der 57-Jährige noch versuchte, vor dem Camper einzuscheren, verlor er die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzte und wurde in den Straßengraben geschleudert, wo er mit schweren Verletzungen regungslos liegenblieb, wie die Polizeiinspektion Ebermannstadt am Montag (27. September 2021) in einer Pressemitteilung berichtet.

Biker will Camper überholen - und übersieht Auto im Gegenverkehr

Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Mann ins Klinikum nach Nürnberg geflogen. Wie die Polizei erklärt, bestand glücklicherweise keine Lebensgefahr. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.

Die B2 wurde in der Zeit der Unfallaufnahme für zwei Stunden gesperrt. Dabei unterstützte die Feuerwehr aus Kappel und Hiltpoltstein bei der Verkehrslenkung.