Gräfenberg vor 1 Stunde

Stadt-Umland-Bahn

Bahn frei für den Stub-Ostast durch den Landkreis Forchheim?

Die Geschichte des Bahnverkehrs rund um Erlangen ist kompliziert. Am Freitag (24.07.2020) treffen sich in Neunkirchen am Brand Politiker, um vielleicht ein neues Kapitel in dieser Geschichte zu schreiben. Es würde auch den südlichen Landkreis Forchheim betreffen.