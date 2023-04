Winterwandern in der Fränkischen Schweiz: Tolle Ausflüge für Familien

Familien-Wanderungen in der Fränkischen Schweiz

Unterwegs erleben: Natur und Kultur

Themenwege

Wir müssen uns wohl daran gewöhnen, dass Schnee im Winter bei uns eher die Ausnahme ist. Winterwandern wird daher immer beliebter, denn das macht auch ohne Schnee Spaß. Wir haben Wanderungen und Spaziergänge in der Fränkischen Schweiz für dich zusammengestellt. Die kurzen und leichten Wegstrecken sind auch im Winter gut zu laufen und für Familien geeignet. Ausgesucht haben wir Ausflüge mit Natur- und Kulturerlebnissen, bei denen es für Kinder und Erwachsene Spannendes zu entdecken gibt. Inspiriert wurden wir dabei vom Wanderportal komoot und der Tourismuszentrale der Fränkischen Schweiz.

Fränkische Straße der Skulpturen im Ellertal

Die Fränkische Straße der Skulpturen ist ein sehr leichter Rundwanderweg. Er geht durch Wiesen und Felder des Ellertals in der "Fränkischen Toskana". Östlich von Bamberg, in der Nähe der Gemeinde Litzendorf, findest du verschiedenste Skulpturen in der Natur. Auf Initiative des Lohndorfer Künstlers Ad Freundorfer wurde der Weg ab 1994 eingerichtet. Der Weg ist absolut familienfreundlich und – bei entsprechender Witterung – sogar mit Kinderwagen oder Laufrad machbar. Die abwechslungsreichen Kunstwerke sind teils Figuren und Gesichter, teils abstrakte Gebilde. Auch Kinder haben hier Spaß beim Entdecken und Deuten der verschiedenen Kunstwerke.

Du startest die etwa 7 Kilometer lange Tour an der Tourist-Information Litzendorf in Richtung Lohndorf. Folge der Markierung mit dem blauen Diagonalstrich. Alternativ startest du erst am Wanderparkplatz Skulpturenwege Lohndorf West; dann verkürzt sich die Runde auf etwa 5 Kilometer.

Ab dem Wanderparkplatz in Lohndorf gehst du mit leichten Steigungen auf gepflastertem Weg bis kurz vor Tiefenellern. Falls du einkehren willst, gehst du in den Ort hinein. Hier findest du in der Ellerberstrasse 15 den Gasthof "Zur Post" der Brauerei Honig. Bei der kleinen Brücke vor dem Ortseingang überquerst du danach die Staatsstraße. Zurück geht es auf dem Radweg nach Lohndorf – und eventuell weiter nach Litzendorf.

Tourstart: Tourist-Info, Am Wehr 3, 96123 Litzendorf / Wanderparkplatz Skulpturenwege Lohndorf West

Tourist-Info, Am Wehr 3, 96123 Litzendorf / Wanderparkplatz Skulpturenwege Lohndorf West Dauer: ca. 1 bis 2 Stunden, je nach Startpunkt (Rundwege)

ca. 1 bis 2 Stunden, je nach Startpunkt (Rundwege) Länge: ca. 7 Kilometer / ca. 5 Kilometer

ca. 7 Kilometer / ca. 5 Kilometer Sehenswert: Skulpturen

Siedlungsgeschichte zwischen Amlingstadt und Litzendorf

Auch dieser 8,4 Kilometer lange Themenweg ist sehr leicht. Der "Weg durch die Siedlungsgeschichte" beginnt an der Kirche in Amlingstadt und verläuft über Roßdorf am Forst zur Kirche in Litzendorf. Du gehst abseits großer Straßen über Teerwege, Feldwege und einen Radweg. Falls du eine längere Tour machen willst: Der Weg hat in Roßdorf am Forst Anschluss an den "13-Brauereienweg" und den "Alten Roßdorfer Stadtweg".

Gleich zu Beginn der Tour bietet sich die Besichtigung der sehenswerten Kirche in Amlingstadt an. Sie zählt zu den ältesten Kirchen im Landkreis Bamberg. Am Ende der Tour wartet die ebenfalls interessante Kirche in Litzendorf. Unterwegs siehst du siedlungsgeschichtliche Sehenswürdigkeiten aus Steinzeit, Keltenzeit, Mittelalter und Neuzeit: Martern und Kapellen, das Roßdorfer Bierkellerhaus von 1913/14 und eine vermutlich im 8. Jahrhundert errichtete Ringwallanlage auf dem Schlossberg, direkt oberhalb von Geisfeld.

Ein Höhepunkt der Runde: Die frühkeltischen Hügelgräber hinter Geisfeld. Am Waldrand in Richtung Litzendorf findest du auf einer Wiese 6 Nachbauten der gefundenen Gräber. Sie zeigen, wie die Grabanlagen wohl ursprünglich aussahen. Im Wald dahinter siehst du die etwa 33 noch vorhandenen historischen Grabhügel.

Tourstart: 96129 Strullendorf, Amlingstadt, St.-Ägidius-Platz 1

96129 Strullendorf, Amlingstadt, St.-Ägidius-Platz 1 Dauer: ca. 2,5 Stunden

ca. 2,5 Stunden Länge: ca. 8,4 Kilometer

ca. 8,4 Kilometer Sehenswert: Keltengräber, Ringwall, Kirchen und Kapellen

Im Mistelgauer Zauberwald

Dieser Spaziergang ist etwas für die Allerkleinsten: Ein etwa 1 Kilometer langer Kindererlebnisweg verläuft im Wald bei Mengersdorf in der Gemeinde Mistelgau. Im "Zauberwald" sind 10 Märchentafeln und Spielstationen zu entdecken.

Es geht um das Märchen "Wer findet den Schatz der Bachprinzessin?" der Künstlerin Hilde Zielinski, das auf heimischen Sagen basiert. Kinder können das Märchen nachspielen und von Station zu Station verschiedene Prüfungen bestehen.

Du startest beim Parkplatz am historischen Gutshof Mengersdorf. Der Gutshof ist ein Gasthaus und Einkehren vorher oder nachher ist hier natürlich möglich. Der sehr leichte Erlebnispfad ist grundsätzlich mit dem Kinderwagen begehbar. Im Winter kann es allerdings auf den Waldwegen matschig oder rutschig sein.

Tourstart: Parkplatz am Gutshof Mengersdorf, Mengersdorf 26, 95490 Mistelgau

Parkplatz am Gutshof Mengersdorf, Mengersdorf 26, 95490 Mistelgau Dauer: ca. 1/2 Stunde

ca. 1/2 Stunde Länge: ca. 1 Kilometer

ca. 1 Kilometer Sehenswert: Kindermärchenpfad

Sagenhaftes Gößweinstein

Der Gößweinsteiner Sagenweg erzählt Sagen und Spukgeschichten rund um den Ort. Auf insgesamt 10 Infotafeln entlang der Wegstrecke erfährst du Geschichten von Geistern, Rittern, Nymphen und sagenhaften Wundern, die hier einst geschehen sein sollen.

Von der Tourist-Information führt dich der Weg durch Eibenwald zu einem Felsensteig und über Treppen zum Marienfelsen hinauf. Von hier hast du eine traumhafte Aussicht weit über das Wiesenttal. Vom Aussichtspunkt kannst du einen Abstecher zur mittelalterlichen Burg Gößweinstein machen, die nur etwa 200 Meter entfernt ist. Die Burg ist täglich, außer Mittwoch, von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet und in jedem Fall einen Besuch wert. Der Sagenweg führt dich dann wieder bergab zurück ins Zentrum von Gößweinstein.

Diese Rundwanderung ist für Familien ganzjährig geeignet und sehr leicht. Der Weg ist aber wegen der Steigungen und Treppen nicht für Kinderwagen geeignet. Im Winter kann es außerdem auch mal rutschig sein.

Tourstart: Tourist-Info (im Haus des Gastes) Gößweinstein Burgstraße 6 91327 Gößweinstein

Tourist-Info (im Haus des Gastes) Gößweinstein Burgstraße 6 91327 Gößweinstein Dauer: ca. 1,5 Stunde

ca. 1,5 Stunde Länge: ca. 2,5 Kilometer

ca. 2,5 Kilometer Sehenswert: Sagenweg, Panorama, Burg Gößweinstein

Rund um Schloss Greifenstein

Diese leichte Rundwanderung führt dich durch die Umgebung von Schloss Greifenstein in Heiligenstadt. Die große Parkanlage hier oben ist heute großteils Wald. Die Bauten, die sich darin befinden, sind verfallen. Doch gerade das macht den besonderen Reiz dieser Tour aus. Du gehst nicht die breite Lindenallee direkt aufs Schloss zu, sondern folgst dem Wanderweg etwas unterhalb in den Wald. Von hier kannst du in Richtung Norden eine wunderbare Runde laufen und unterwegs die geheimnisvollen Ruinen erleben.

Zunächst kommst du zur Femehöhle. Das ist eine kleine Klamm zwischen den Felsen, durch die du hindurchgehen kannst. Die "Höhle" zu erforschen, ist sicher besonders für Kinder spannend. Nimm dazu am besten eine Taschenlampe mit. Du stößt auf deiner weiteren Runde auf den gotischen Bildstock "Der streitbare Hans", etwa 600 Meter nördlich von Schloss Greifenstein. Dann kommst du zur Ruine einer neugotischen Kapelle. Ihr Anblick lässt an Märchen und Sagen denken. Da sie einsturzgefährdet ist, darf sie nicht betreten werden.

Vorbei an einem imposanten Obelisken und einem alten steinernen Wegekreuz gelangst du schließlich zum Roten Pavillon und dann zurück zur Lindenallee am Schloss. Schloss Greifenstein selbst kannst du grundsätzlich besichtigen. Im Januar und Februar ist es allerdings geschlossen. Doch es ist garantiert schon von außen ein Hingucker.

Tourstart: Schloss Greifenstein, 91332 Heiligenstadt i. OFr.

Schloss Greifenstein, 91332 Heiligenstadt i. OFr. Dauer: ca. 1 Stunde

ca. 1 Stunde Länge: ca. 3,5 Kilometer

ca. 3,5 Kilometer Sehenswert: Schloss Greifenstein, Femehöhle, Ruinen

Fazit - die Wege sind alle gut mit Kindern machbar

Die ausgesuchten Familienziele in der Fränkischen Schweiz sind bewusst keine zu anspruchsvollen Wandertouren: Zwischen einer halben Stunde und zweieinhalb Stunden bist du auf den hier vorgestellten Wegen unterwegs. Ob Märchen, Sagen, Kunst oder Geschichtliches: Auf allen Touren gibt es etwas Besonderes zu sehen. Die Wege sind alle sehr leicht und auch mit Kindern und im Winter gut machbar.

