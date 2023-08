Kino-Center in Forchheim - Familienunternehmen bietet Filmspaß in vierter Generation

Kino-Center Forchheim - die Geschichte des Kinos

Das erste Kino in Deutschland eröffnete am 25. April 1896 in Berlin. Die Beliebtheit des Kinos hat dazu geführt, dass sich rasant mehr Abspielstätten für Filme entwickelten – sowohl in Deutschland als auch international. Eines davon ist das Kino-Center in Forchheim. Was dich hier erwartet und warum das Kino-Center einen Besuch wert ist, haben wir für dich zusammengefasst.

Kino-Center Forchheim - Spannende Fakten und Öffnungszeiten

Bei dem Kino-Center Forchheim handelt es sich um ein Familienunternehmen, das nun bereits in die vierte Generation geht. 1924 wurde das erste Kino eröffnet; folglich beruht es auf einer fast 100-jährigen Tradition. Das erste Kino hieß "Apollo", es folgten 1954 das "Union" und 1983 das "Domino".

Die Kinosäle wurden immer wieder auf den neusten Stand der Technik gebracht. Derzeit gibt es insgesamt drei Kino-Säle mit 720 Sitzplätzen. Für die kleinen Gäste kannst du kostenlose Sitzerhöhungen ausleihen.

Geöffnet ist das Kino von Montag bis Freitag von 15:00 bis 16:00 Uhr sowie von 19:30 bis 21:30 Uhr. Am Samstag sind die Öffnungszeiten von 14:30 bis 21:30 Uhr, sonntags von 14:30 bis 19:00 Uhr.

Parkmöglichkeiten und Kino-Cafe

Fährst du mit dem Auto, kannst du vor dem Haus parken. Sind die Parkplätze hier bereits voll, gibt es weitere Parkplätze in der nahen Umgebung. Dazu gehören das Parkhaus Kronengarten und die Tiefgarage Paradeplatz. Das Kino befindet sich in einer zentralen Lage und ist nur 5 Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt. Vom Bahnhof aus ist das Kino ebenfalls fußläufig erreichbar.

Bist du etwas früher im Kino, kannst du es dir im Kino-Café mit einer Tasse Kaffee, einer heißen Schokolade oder einem Tee gemütlich machen. Zudem gibt es Erfrischungsgetränke, verschiedene Säfte, alkoholfreie Cocktails und Snacks. Mit einem Getränk und einem Snack für den Hunger zwischendurch kannst du es dir auf den Sitzplätzen in Hollywood-Ambiente gut gehen lassen. Die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Adresse : Wiesentstraße 39, 91301 Forchheim

: Wiesentstraße 39, 91301 Forchheim Webseite : https://www.kino-fo.de/

: https://www.kino-fo.de/ Preise: Union/Apollo/Domino 8 Euro; Jugendvorstellungen 6,50 Euro; 3D-Filme für unter 14-jährige 8,50 Euro, für über 14-jährige 9,50 Euro

Union/Apollo/Domino 8 Euro; Jugendvorstellungen 6,50 Euro; 3D-Filme für unter 14-jährige 8,50 Euro, für über 14-jährige 9,50 Euro Programm: Das Kinoprogramm wechselt immer wieder. Vor einem Besuch kannst du über die Webseite das aktuelle Programm sowie die Spielzeiten einsehen.

Kindergeburtstage und Werbung im Kino

Das Kino-Center bietet dir die Möglichkeit, einen entspannten Kindergeburtstag zu feiern. Du kannst dich entschieden zwischen einem reinen Kinobesuch oder einer vollständigen Feier in den Räumlichkeiten des Kinos. Wählst du erstere Option, meldest du an der Kasse den Eintritt als Kindergeburtstag an. Sind bis zu 5 Kinder auf der Feier, erhält das Geburtstagskind eine große Tüte Popcorn geschenkt. Sind mehr als 5 Kinder bei dem Geburtstag, gibt es als Geburtstagsgeschenk für das Kind eine große Tüte Popcorn und einen Gutschein für einen freien Eintritt zu einem weiteren Kinobesuch.

Wählst du die zweite Version, steht dir vor der Veranstaltung das Kino-Café zur Verfügung. An der Kino-Theke kannst du Snacks und Softgetränke kaufen, ein Geburtstagskuchen kann mitgebracht werden. Bei dieser Option gibt es die gleichen Geschenke wie beim Filmevent. Für die kleinen Gäste gibt es Samstag und Sonntag außerdem ein "Wochenendspezial". An den Tagen erhalten Kinder nach dem Film für eine Pauschale von 3,50 Euro pro Kind ein Softgetränk und diverse Snacks. Wichtig ist, den Kindergeburtstag mindestens 1 Woche vorher anzumelden. Dies kannst du telefonisch unter der 09191 2314. Die Angebote gelten nur für Kinder bis zum 14. Lebensjahr.

Im Kino-Center gibt es auch die Möglichkeit, Werbung zu schalten. Durch die Örtlichkeit und die Filme selbst kannst du genau auf die gewünschte Zielgruppe eingehen. Das Kino arbeitet für die Leinwandwerbung mit dem Unternehmen "Medien Systeme" zusammen. Hast du Interesse oder Fragen, kannst du dich gerne direkt bei dem Unternehmen unter der Telefonnummer 0179 47 11 966 melden. Alternativ steht dir das Kino für ein persönliches Gespräch unter der Nummer 09191 2314 zur Verfügung.

Fazit

In drei Kinosälen kannst du dir im Kino-Center verschiedenste Filme anschauen. Das aktuelle Programm kannst du jederzeit online einsehen. Das Kino-Center bietet dir an, Kindergeburtstage im Kino zu feiern. Eine Besonderheit des Kinos: Es ist ein Familienunternehmen in vierter Generation und besteht seit knapp 100 Jahren.

