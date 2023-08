Die wichtigsten Daten zur Stadtbücherei

zur Stadtbücherei Das erwartet dich in der Forchheimer Bücherei

in der Forchheimer Bücherei E-Medien : Diese Angebote gibt es

: Diese Angebote gibt es Fazit

Egal, woher jemand kommt oder wie alt jemand ist: In der Stadtbücherei Forchheim ist jede*r willkommen. Du kannst hier in Medien stöbern, an PC-Arbeitsplätzen im Internet surfen, Kaffee trinken oder einfach nur vor dich hin träumen. Warum die Stadtbücherei Forchheim einen Besuch wert ist, verraten wir dir.

Spannendes über die Stadtbücherei Forchheim

Die Stadtbücherei Forchheim lockt mit insgesamt über 46.000 Medien, in denen du nach Belieben stöbern kannst. Die Medien umschließen Sachbücher, Romane, Zeitschriften, Zeitungen, Audio-Visuelle Medien wie CDs und DVDs, Konsolenspiele, Kindermedien und Jugendmedien. Darüber hinaus gibt es 8 Internetplätze, die du nutzen kannst. Hier die wichtigsten Grunddaten zur Stadtbücherei:

Adresse: Spitalstraße 3, 91301 Forchheim

Spitalstraße 3, 91301 Forchheim Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 10:00 bis 12:30 Uhr. Mittwoch und Sonntag geschlossen.

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 10:00 bis 12:30 Uhr. Mittwoch und Sonntag geschlossen. Telefon: 09191 714323

09191 714323 Webseite: https://stadtbuecherei.forchheim.de/

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kannst du die Stadtbücherei bequem erreichen. Mit dem Bus fährst du bis zur Haltestelle Katharinenspital, die in unmittelbarer Nähe der Bücherei liegt. Reist du mit dem Auto an, kannst du das Parkhaus Kronengarten nutzen. Dieses ist nur 200 m von der Bücherei entfernt. Darüber hinaus gibt es 6 Besucher*innen-Parkplätze hinter dem Haus, die du nutzen kannst. Die Zufahrt zu den Parkplätzen wird dir über die Bamberger Straße ermöglicht.

Immer wieder gibt es interessante Veranstaltungen wie Lesungen in der Stadtbücherei. Am besten informierst du dich vor einem Besuch online oder telefonisch, welche Veranstaltungen es gerade gibt. Auch speziell für Kinder bietet die Bücherei regelmäßig tolle Events an. Im Jahr 2023 gibt es beispielsweise den "Sommerferien-Leseclub" mit vielen verschiedenen Aktionen. In den Google-Rezensionen weist eine Nutzerin darauf hin, dass es immer wieder wechselnde Foto- und Bilderausstellungen in der Bibliothek zu bewundern gibt.

Diese verschiedenen Angebote gibt es

Wenn du Medien mit nach Hause nehmen möchtest, musst du dich in der Bücherei anmelden. Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren, muss die Anmeldung von einer erziehungsberechtigten Person unterschrieben und gemeinsam mit ihr abgegeben werden. Wichtig ist, den Personalausweis bei der Anmeldung dabeizuhaben. Der Büchereiausweis ist für Kinder und Jugendliche kostenlos. Bist du über 18 Jahre alt, muss ebenfalls der Personalausweis mitgebracht werden. Der Büchereiausweis kostet dich in dem Fall ermäßigt 12 beziehungsweise regulär 17 Euro für ein Jahr. Ausgeliehene Medien kannst du auch außerhalb der Öffnungszeiten an dem 24-Stunden-Rückgabe-Terminal links vom Haupteingang zurückgeben. Für jede Medienart gibt es bestimmte Begrenzungen und Leihfristen, die du bei einer Ausleihe beachten solltest.

Interessierst du dich für Hörbücher und E-Books, hat die Stadtbibliothek ein tolles Angebot für dich. Unter franken.overdrive.com erhältst du Zugriff auf deutschsprachige E-Audios und englischsprachige E-Books. Das Angebot auf OverDrive wird stetig erweitert. Sowohl Kinder als auch Jugendliche und Erwachsene können passende Angebote für sich finden. Auch über Franken-Onleihe ist das Leihen von E-Books, E-Audios, E-Videos, E-Paper und E-Magazinen möglich. Ein Highlight ist der Bereich E-Learning, welcher dir verschiedene Kurse anbietet. Von "Online arbeiten: allein und im Team" bis hin zu einem "Zoom Grundkurs" kannst auch du sicher etwas finden, dass dich interessiert. Um Zugang zu den E-Medien zu erhalten, benötigst du ein Bibliothekskonto. Hast du Fragen oder Probleme bei der Anmeldung, kannst du dich jederzeit bei der Stadtbibliothek melden.

Eine Oase der Ruhe und Gemütlichkeit wird dir im Lesecafé "Wissensdurst" der Stadtbücherei geboten. Mit einem Buch und einer Tasse Tee, Kakao oder Kaffee in der Hand kannst du es dir hier gutgehen lassen. Im ersten Obergeschoss gibt es eine barrierefreie Toilette sowie einen Wickeltisch. Eine Besonderheit sind Medien mit der Kennzeichnung "Leichte Sprache". Damit wendet sich die Bücherei unter anderem an Menschen mit Behinderung, Menschen mit einer Lese-Rechtschreibschwäche und Menschen, die die deutsche Sprache erst lernen. In dem Online-Katalog (OPAC) kannst du alle Medien in leichter Sprache unter dem Schlagwort "Leichte Sprache" finden. Das Angebot soll die Bücherei für Menschen, die eine solche Einrichtung bisher selten besucht haben, attraktiver machen.

Fazit

Die Stadtbücherei lädt mit einer Vielzahl an verschiedenen Medien und bequemen Sitzecken zum Verweilen ein. Sowohl mit dem Auto als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kann die Bücherei in Forchheim bequem erreicht werden. Immer wieder gibt es wechselnde Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Es wird Wert darauf gelegt, dass jede*r etwas Passendes für sich finden kann und seine Zeit gerne hier verbringt, ohne verpflichtet zu sein, etwas zu kaufen.

Du möchtest Franken entdecken? Hier findest du weitere Ausflugstipps für die ganze Familie: